Petro'dan Katar'a Hava Yolu Müjdesi - Son Dakika
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Petro'dan Katar'a Hava Yolu Müjdesi

Petro\'dan Katar\'a Hava Yolu Müjdesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar'da yeni hava yolu rotası açılacağını duyurdu.

14.02.2025 07:46
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Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, yeni Bogota- Doha hava yolu rotasının açılacağını duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, iki lider, iki ülke arasındaki ticaret ve turizmi güçlendirmek amacıyla Haziran 2025'te yeni hava yolu hattının açılması konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, Petro'nun resmi Orta Doğu turu kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki hükümetin içme suyu, hava bağlantısı ve eğitim gibi kilit sektörlerde yeni işbirliği anlaşmalarını hayata geçirdiği belirtildi.

Her iki ülkenin küresel zorluklarla mücadelede ortak çalışacağı ve bölgesel konularda istişarelerin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, Katar ve Kolombiya'nın diplomatik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için adımlar attığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Petro da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Arap dünyası ile ticari ve diplomatik bağları güçlendirmek için çaba harcadıklarını belirtti.

Petro, "Doha ve Dubai'de Santa Marta için yapay zeka projeleri, şehir için içme suyu temini, La Guajira'da hastane yatırımları, temiz enerji projeleri ve turizm alanında büyük altyapı planları üzerinde çalışıyoruz." mesajını paylaştı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Petro, Şeyh Temim ile görüşmesinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'ın elinde bulunan Kolombiya- İsrail vatandaşı Elkana Bohbot'un serbest bırakılması için Katar'ın arabuluculuk yapmasını talep etti.

"Katar Emiri Şeyh Temim ile dostane bir ilişkim var"

Petro, konuya ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Katar Emiri Şeyh Temim ile dostane bir ilişkim var. Kendisinden Hamas tarafından tutulan Kolombiya-İsrail vatandaşı Elkana Bohbot'un serbest bırakılması için arabuluculuk yapmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Bohbot'un eşi Rebecca Gonzalez, Kolombiya'daki Blu Radio'ya verdiği röportajda, Bohbot'un serbest bırakılması için Petro'dan yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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