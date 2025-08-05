Petro'dan Peru'ya Sınır Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petro'dan Peru'ya Sınır Suçlaması

05.08.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Peru'yu Amazon bölgesinde Kolombiya topraklarını işgal etmekle suçladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Peru'yu Amazon bölgesinde Kolombiya'ya ait bir bölgeyi işgal etmekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Peru'nun iki ülke arasında imzalanan Rio de Janeiro Protokolü'nü ihlal ettiğini savundu.

Peru hükümetine tepki gösteren Petro, "Peru Hükumeti, Kolombiya'ya ait olan bir bölgeyi işgal etti ve sınır anlaşmazlığına son veren Rio de Janeiro Protokolü'nü ihlal etti. Antlaşma, sınırın Amazon Nehri'nin en derin hattı olduğunu ve herhangi bir anlaşmazlığın taraflar arasında çözülmesi gerektiğini belirtiyordu." ifadesini kullandı.

Petro, "Bu tek taraflı eylem, Leticia'yı Amazon limanı olmaktan çıkararak ticari hayatını sona erdirebilir. Kolombiya hükümeti, ulusal egemenliği savunmak için önce diplomatik yollara başvuracak." uyarısında bulundu.

Öte yandan ülke tarihindeki en önemli savaşlardan biri olarak kabul edilen Boyaca Savaşı'nın yıl dönümünün Amazon yönetim bölgesine bağlı Leticia'da kutlanacağını vurgulayan Petro, ordu gününün burada organize edileceğini duyurdu.

Peru ise Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamalarına tepki göstererek, protesto notası yayımladı.

Kolombiya basınında ise Peru'nun Amazon bölgesinde işgal ettiği iddia edilen bölgenin Santa Rosa Adası olduğu ifade ediliyor.

Salomon-Lozano Antlaşması

Kolombiya ve Peru arasındaki sınırlar, 1922 tarihli Salomon Lozano Antlaşması olarak belirlendi. Bu antlaşmaya göre Kolombiya'nın "Amazon Üçgeni" bölgesi üzerindeki egemenliği tanınsa da sınır bölgelerinde yerel karışıklıklar zaman zaman anlaşmazlığa neden olabiliyor.

Santa Rosa Adası, Amazon Nehri üzerinde, Peru, Brezilya ve Kolombiya'nın kesişim noktasında yer almakta olup, çoğunluğu ticaretle uğraşan yaklaşık 3 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmakta.

Tartışmalı bölge olan Santa Rosa Adası ise Amazon Nehri üzerinde, Leticia (Kolombiya) ile Iquitos (Peru) arasında yer alan ortak sınıra yakın bir noktada bulunmakta.

Bölge, stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir önem taşımamakla birlikte, egemenlik ve sembolik anlamı bakımından oldukça hassas kabul ediliyor.

Leticia krizi (1932-1933)

1922'de imzalanan Salomon–Lozano Antlaşması'na karşı çıkan Perulu milliyetçi gruplar, 1932'de Kolombiya'nın Amazon Nehri üzerindeki sınır şehri Leticia'yı işgal etti.

Bu tek taraflı müdahale, Kolombiya ile Peru arasında kısa süreli bir savaşa yol açtı. 1933'de Milletler Cemiyeti'nin araya girmesiyle taraflar arasında barış sağlandı.

Yapılan anlaşma sonucunda Leticia yeniden Kolombiya'ya iade edildi ve kriz diplomatik yollarla sonlandırıldı.

Rio de Janeiro Protokolü

Kolombiya ve Peru arasında yaşanan Leticia Krizi sonrasında taraflar, 1934'de Rio de Janeiro Protokolü'nü imzaladı. Bu anlaşmayla Leticia'nın Kolombiya'da kalması kesinleşirken, sınırların Salomon-Lozano Antlaşması'na göre korunacağı teyit edildi.

Rio de Janeiro Protokolü ile taraflar arası ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik düzeyde sürdürülmesi karara bağlandı.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Rio De Janeiro, Kolombiya, Diplomasi, Politika, Güncel, Amazon, Dünya, Rio, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Peru'ya Sınır Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Ailesi İstanbul’u istememişti Tuta’nın yeni takımı belli oldu Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrıldı
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü 14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
07:42
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
07:42
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
07:39
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
07:31
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni
Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
07:21
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
01:07
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
00:40
Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
00:29
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
00:22
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 20:38:33. #7.11#
SON DAKİKA: Petro'dan Peru'ya Sınır Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.