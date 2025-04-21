Petro\'dan Rusya-Ukrayna Diyalog Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Rusya ve Ukrayna doğrudan diyalog kurmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

Petro, Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan edilen ateşkese ilişkin, "Harika. Rusya ve Ukrayna doğrudan diyalog kurmalı. Medeniyetler ve ortak atalar beslenmelidir. Sigmund Freud'un dediği gibi onlar insanlığın 'Totem'idir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.