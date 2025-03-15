Peykler Medresesi Yeniden Açıldı

Bakan Bak, Edirne'de ihya edilen Peykler Medresesi'nin açılışını yaptı

Edirne'de Fatih dönemine ait 'Peykler Medresesi' kapılarını yeniden açtı

EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Edirne Valiliği tarafından ihya edilen Edirne'de Fatih Sultan Mehmet dönemine ait Peykler Medresesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açıldı. Medrese, Genç Ofis ve Mimar Sinan Müzesi olarak hizmet verecek.

15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Peykler Medresesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Edirne Valiliği tarafından ihya edilmişti. Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi konseptiyle Genç Ofis ve Mimar Sinan Müzesi olarak hizmet verecek olan medresenin açılışı, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törenle yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Peykler Medresesi'ni ihya ederek vatandaşların hizmetine sundukları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bakan Bak da, ihya edilen medresede gençlerin güzel vakit geçirmelerini diledi. Peykler Medresesi Genç Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Bak, "Gençlik merkezlerimiz ve çeşitli faaliyetlerimiz var. Deneyap atölyelerinden tutun sanat, müzik, yabancı dil eğitimi, kurslar baktığınız zaman gençlerin gelip ders çalıştığı, aynı zamanda yeni yetenekler kazandığı, ortak dostlar kazandığı bir ortam gençlik merkezi. Sayısı yaklaşık 540'ın üzerine çıktı. Yenilerini ekliyoruz. Üniversitelerin içerisinde genç ofisler oluşturduk. Bunların da sayısı 320 civarında" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.