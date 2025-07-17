Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir farklı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kür, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden Kür'ün oğlu Emrah Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle 1970'lerde kadın edebiyatçılar arasında yer almıştı. O kuşaktandı. Son dönemde çok yazı yazmıyordu ama her zaman memleket meselelerine karşı çok ilgiliydi. Her şeyi yakından takip ediyordu. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"Tasvip etmediği şeyleri cesaretle yazardı"

Cenazeye katılan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Kür'ün çok kültürlü ve çok yönlü bir yazar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tiyatro edebiyatından şiire kadar her sahaya hakimdi. Verimli çağında aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz, ondan daha çok şeyler çıkacaktı. Cesurdu, tasvip etmediği şeyleri, her şeye rağmen cesaretle yazan biriydi, realistti. Bir toplum zaten ancak kendi itiraflarını yaparak düzelir."

Kür'ün aynı zamanda okurlarına bir yol gösterici olduğunu söyleyen Ortaylı, "Kür, hayata mizahla da ciddiyetle de bakıyordu. Eminim ki daha bir asır geleceğin Türkiye'si onu okuyacak, özleyecek..." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, üzüntüsünü dile getirerek, "Hem Türk edebiyatı hem de Türkiye için çok önemli, değerli bir sanatçı ve yazardı." diye konuştu.

Can Yayınları sahibi Can Öz ise Pınar Kür'ün Türk edebiyatının bir çınarı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki düşünce özgürlüğü mücadelelerinde atılacak adımlarda en önde yer almış, onurlu, gururlu, karakterli, edebiyatına, çevresine, Türkiye'ye sahip çıkan çok değerli bir yazarı kaybettik. Onun hem gösterdiği mücadele hem de yazdıkları bizlere bir iz bıraktı." görüşünü paylaştı.

Pınar Kür hakkında

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olan yazar, 15 Nisan 1945'te Bursa'da dünyaya geldi.

Liseyi Robert Kolej'de okuduktan sonra lisans eğitimini ABD'de Queens College ile Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan yazar, doktorasını Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" konusunda verdi.

Ankara'da 1971-1973 yıllarında Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalışan Kür, yazar oyuncu olarak tiyatroyla uğraştı, ardından hikaye yazdı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlanan yazarın, Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergisinde yazı ve öyküleri yer aldı.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Pınar Kür, 1979'da yayımlanan "Yarın Yarın" adlı romanıyla dikkati çekti. Edebiyatta güçlü kadın temalarıyla tanınan yazar, "Akışı Olmayan Sular" eseriyle 1984'te "Sait Faik Hikaye Armağanı"na değer görüldü.

Ankara Öykü Günleri kapsamında 2013'te "Onur Ödülü"ne layık görülen Kür'ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor.