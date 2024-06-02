Pınarbaşı\'da seçim sonuçları açıklandı

Güncel

(KAYSERİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Pınarbaşı halkı 31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya sahip çıktılar, Deniz Yağan başkanımız 289 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştır. Pınarbaşı'nın 31 Mart'ta vermiş olduğu oyu gasp edenler, bugün en güzel cevabı Pınarbaşılı hemşehrilerimizden almıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, beraberindeki CHP heyeti ile birlikte Pınarbaşı'nda yenilenen seçimlere ilişkin Kayseri İl Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.

Karasu'nun seçim sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Pınarbaşı halkı 31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya sahip çıktılar, Deniz Yağan başkanımız 289 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştır. Tüm sandık sonuçlarının ıslak imzalı tutanakları elimizde. Bu süreçte bize destek olan, mücadele eden tüm örgütümüze, Pınarbaşılı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, avukatlarımız seçim kurulunda. Pınarbaşı'nın 31 Mart'ta vermiş olduğu oyu gasp edenler, bugün en güzel cevabı Pınarbaşılı hemşehrilerimizden almıştır."