Pınarhisar'da Köy Ziyareti ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pınarhisar'da Köy Ziyareti ve Altyapı Çalışmaları

Pınarhisar\'da Köy Ziyareti ve Altyapı Çalışmaları
22.02.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Özderin köy ziyaretlerine devam ederken, Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Çayırdere köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Özderin istekleri dinledi.

Köyde devam eden yatırımları inceleyen Özderin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğal gaz altyapı çalışmaları

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek GAZDAŞ yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Özalp, konuşmasında, doğal gaz çalışmalarının bu yıl sona ereceğini belirtti.

Doğal gaz altyapısında son 12 kilometrelik hattın kaldığını ifade eden Özalp, ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü söyledi.

Özalp, altyapının tamamlanmasının ardından doğal gaz hattının Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlanacağını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Kula köyü ile kent merkezinin Çağlayık ve Geçitağzı köylerine 23 Şubat Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kula ve Geçitağzı köylerinde 10.00-17.00, Çağlayık köyünde ise 10.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Enver ÖZDERİN, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da Köy Ziyareti ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:12:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Pınarhisar'da Köy Ziyareti ve Altyapı Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.