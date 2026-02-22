Pınarhisar\'da Köy Ziyareti ve Altyapı Çalışmaları

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Çayırdere köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Özderin istekleri dinledi.

Köyde devam eden yatırımları inceleyen Özderin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğal gaz altyapı çalışmaları

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek GAZDAŞ yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Özalp, konuşmasında, doğal gaz çalışmalarının bu yıl sona ereceğini belirtti.

Doğal gaz altyapısında son 12 kilometrelik hattın kaldığını ifade eden Özalp, ekiplerin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü söyledi.

Özalp, altyapının tamamlanmasının ardından doğal gaz hattının Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlanacağını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Kula köyü ile kent merkezinin Çağlayık ve Geçitağzı köylerine 23 Şubat Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kula ve Geçitağzı köylerinde 10.00-17.00, Çağlayık köyünde ise 10.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.