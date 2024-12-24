Pingxiang\'dan Noel Hediyeleri

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SHİJİAZHUANG, 24 Aralık (Xinhua) -- Noel yaklaşırken, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Pingxiang kentinde üretilen yüzlerce çocuk bisikleti, akülü oyuncak araba ve bebek arabası, yurtdışındaki süpermarketler ve çevrimiçi satış platformlarında çocuklara hediye olarak gönderilmeye hazırlanıyor.

Pingxiang kenti, 2023 yılında 145 milyon çocuk bisikleti, bebek arabası ve pilli oyuncak araba üretti. Kentte üretilen ürünler ABD, Rusya, Almanya ve Kazakistan gibi dünya çapında 80'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi.