PKK/KCK Operasyonunda 4 Tutuklama

Şırnak'ın İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce İdil, Güçlükonak ve Cizre'de 17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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