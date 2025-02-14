PKK/KCK Operasyonunda 7 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK/KCK Operasyonunda 7 Gözaltı

PKK/KCK Operasyonunda 7 Gözaltı

İzmir merkezli operasyonda PKK/KCK'ya yönelik 7 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi.

14.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri, yurt içi ve dışında eylem ve etkinliklere katıldıkları, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelileri tespit etti.

M.S.G, M.A. ve G.Y'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, İzmir, İstanbul ve Mardin'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitap, dergi, gazete ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, izmir, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK Operasyonunda 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: PKK/KCK Operasyonunda 7 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.