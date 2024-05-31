Eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, havalimanında yakalandı - Son Dakika
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Eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, havalimanında yakalandı

Eski HDP\'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, havalimanında yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yaşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31.05.2024 13:45
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Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken polislerin dikkati sayesinde yakalandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksel Yaşar adına hazırlanmış pasaportu Bosna Hersek'e gitmek için polis memurlarına gösteren bir kişiden şüphelenip inceleme yaptı.
Parmak izi incelemesinde şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu tespit edildi.
Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı, polislere verdiği pasaportun ise kardeşinin bilgilerine göre hazırlandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Yaşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin, havalimanına tanınmamak için başörtüsüyle geldiği, gözaltı işleminin ardından başörtüsünü çıkardığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, havalimanında yakalandı - Son Dakika

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