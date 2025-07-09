PKK'nın Silah Bırakma Süreci Başlıyor - Son Dakika
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PKK'nın Silah Bırakma Süreci Başlıyor

09.07.2025 17:18
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın silah bırakma süreci için ilk adımlar atılacağını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Birkaç gün içerisinde silahların tümden devre dışı kalması için bir ilk adıma hazırlanılıyor." dedi.

Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tarihi bir andan geçildiğini vurguladı.

Bugünkü gelişmenin Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Bugün bir video mesaj geldi. Birkaç gün içerisinde silahların tümden devre dışı kalması için bir ilk adıma hazırlanılıyor." ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakmaları yönündeki çağrısını yinelediğini anımsatan Doğan, "1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için yeni bir sayfadan bahsediyoruz. Bu yarım kalmamalı, bu tarihi eşikte yapılması gereken her şey ama her şey demokratik siyaset alanını genişletmeye dönük bir biçimde yapılmalı." diye konuştu.

Silahların devre dışı kalması için bundan sonra ne yapılacağı konusunun gündemde olduğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Biz 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek, 12 Mayıs Kongre kararlarına uygun bir şekilde atılacak bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, bileşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı ile DEM Parti heyeti olarak, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bir grup PKK'lının katılımıyla gerçekleştirilecek bu ilk adıma, bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız."

Doğan, bu adıma, Türkiye'nin demokratikleşmesi, "Kürt meselesinin" eşit, adil, onurlu ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için kendini sorumlu hisseden herkesin aynı hassasiyetle yaklaşmasını temenni etti.

"Siyasi partilerin Süleymaniye'ye çağrılması yönünde bir çağrınız oldu mu?" sorusu üzerine Doğan, "Muhalefet partileri tüm bu yaşanan antidemokratik uygulamalar ve olumsuzluklara rağmen bu sürece destek vermek istiyor ve biz bunu son derece olumlu karşılıyoruz. Biz bu somut adıma, bu tarihi ana tüm siyasi partilerin aynı sorumlulukla yaklaşıp, iktidarından muhalefetine orada olmalarını ve sorumluluk almalarını isteriz." yanıtını verdi.

Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini fakat tarihin henüz netleşmediğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK'nın Silah Bırakma Süreci Başlıyor - Son Dakika

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