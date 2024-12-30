PKK Operasyonunda 11 Gözaltı

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(İSTANBUL) İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında Ahlam Albashir'e yardım ettikleri düşünülen 2 kişi ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 5 ilçesi ile Adana, Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yasaklı olduğu belirtelen yayınlara, airsoft tabanca ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden ikisinin Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen saldırının faillerinden olan Ahlam Albashir'e Türkiye'ye geçişini ve barınmasını sağlamak üzere lojistik destek sağladıkları öne sürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmiş, 99 kişinin yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin 15'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Ahlam Albashır, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.