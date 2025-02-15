PKK Şüphelisi Edirne'de Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen S.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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