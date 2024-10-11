PKK Şüphelisi Tutuklandı

ADIYAMAN'da, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü adına faaliyet yürütüp, yasa dışı eylemleri organize ettiği belirlenen Ş.Y.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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