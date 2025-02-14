PKK'ya Ait Malzemeler Ele Geçirildi

Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada teröristlerin kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi."

Videoda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam mazlemeleri yer aldı.