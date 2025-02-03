PKK/YPG'den İsrail'e Destek Çağrısı

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Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki sözde sivil yönetiminin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Şam'daki yapılanma şeklinin iç savaşa yol açabileceğini iddia ederek, İsrail'den destek istedi.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine konuşan Ahmed, Suriye'deki birçok bölge ve kesimin kendi yönetimine sahip olduğunu öne sürerek, herkesin tek bir sistem altında toplanmasının "iç savaşa yol açacağını" iddia etti.

Ahmed, Heyet Tahrir Şam ve Suriye yönetimine yönelik yaptırımların kaldırılma hazırlıklarından da rahatsız olduklarını belirterek, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin yeni Suriye ordusuna ancak özel statüyle katılabileceğini savundu.

"İsrail ve Yahudi halkı rol almadığı takdirde" Orta Doğu'da demokratik bir çözümün gerçekleşmeyeceğini iddia eden Ahmed, Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliği için "İsrail'in sürece dahil olması gerektiğini" öne sürdü.