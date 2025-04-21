PKK/YPG Haseke'de Sivili Öldürdü

Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde bir sivili silahla vurarak öldürdü.
PKK/YPG'li teröristler, 18 Nisan'da Haseke'nin Kevkeb köyüne düzenlediği saldırı sırasında 75 yaşındaki Abdürrahman Tayeh Davud'a ateş açtı.
Davud'un, örgütten kaçan oğlunu aramaya gelen teröristlerce hedef alındığı ve olayın ardından cansız bedeninin bilinmeyen bir yere götürüldüğü öğrenildi.
PKK/YPG'li teröristler, Davud'un naaşını dün ailesine teslim etti.
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