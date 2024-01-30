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PKK/YPG's infiltration attempt into SMO frontlines in Afrin thwarted - Son Dakika
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PKK/YPG's infiltration attempt into SMO frontlines in Afrin thwarted

Suriye'de Halep'in Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. PKK/YPG'li teröristler, Kimar ve Aneb bölgelerinden SMO cephe hatlarına sızmaya çalıştı ancak çatışmalarda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

PKK/YPG\'s infiltration attempt into SMO frontlines in Afrin thwarted
30.01.2024 - 13:05,
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Suriye'de Halep'in Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/ YPG'nin, Afrin'de Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki günün ilk saatlerinde askeri noktalara sızma girişiminde bulundu.

Afrin'in güneydoğusundaki Kimar ve Aneb bölgelerinden SMO cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ve Münbiç'ten SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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