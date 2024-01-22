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Polatlı'da 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı - Son Dakika
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Polatlı'da 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 8 yaşındaki Gülhan K.'ya aniden yolun karşısına doğru koşarken hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Polatlı\'da 8 yaşındaki çocuğa araç çarptı
22.01.2024 - 20:59,  Güncelleme: 21:01
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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, aniden yolun karşısına doğru koşan Gülhan K.'ya (8) hafif ticari araç çarptı. Gülhan'ın metrelerce savrularak yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza öğlen saatlerinde 13 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Gülhan K., aniden yolun karşısına doğru koşmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Gülhan K.'ya çarptı. Gülhan K., aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gülhan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Gülhan K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Gülhan K.'nın aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması ile refüje doğru savrulduğu görülüyor.

Kaynak: DHA
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