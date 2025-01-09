Polatlı'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."