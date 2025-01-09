Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?