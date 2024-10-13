Polis 7 Bıçak Darbesiyle Ağır Yaralandı

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BAKAN YERLİKAYA: 7 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E.K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli kahraman polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır" dedi.

Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu kaydeden Yerlikaya, "Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.