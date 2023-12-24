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Polis, boğulan kadını kurtardı - Son Dakika
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Polis, boğulan kadını kurtardı

Çin'in Xianyang kentinde buzla kaplı bir nehre düşen bir kadın, polis memuru tarafından kurtarıldı. Polis memuru, başka bir kişinin yardımıyla kadını sudan çıkarmayı başardı.

Polis, boğulan kadını kurtardı
24.12.2023 - 10:16,
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ÇEKİM TARİHİ: 22 Aralık 2023

Polisin boğulan kadını kurtarma anından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xianyang kentinde Cuma günü buzla kaplı bir nehre düşen bir kadın, yerel bir polis memuru tarafından kurtarıldı. Yüzüstü yatan polis memuru, başka bir kişinin yardımıyla kadını sudan çıkarmayı başardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xianyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Polis, boğulan kadını kurtardı - Son Dakika
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