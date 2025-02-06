Polis Deprem Anlarını Yayımladı

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından kaydedilen görüntüleri ve polislerin telsizde yaptığı anonsları paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı videoda, polis haber merkezinin 6 Şubat 2023 tarihli saat 04.17'deki "Tüm personelimiz, istisnasız, ayrım gözetmeksizin emniyet binasında toplansınlar" anonsu paylaşıldı.

Ekiplerin afetin ilk anında telsizde yaptığı anonsların aktarıldığı videoda, bazı binaların yıkıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Videonun sonundaki mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.