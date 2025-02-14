Polis Ekipleri Çocukların Kızağını Tamir Etti - Son Dakika
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Polis Ekipleri Çocukların Kızağını Tamir Etti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis, kar nedeniyle tatil edilen çocukların kızağını onarıp kaydı.

14.02.2025 19:16
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde okulu kar nedeniyle tatil edilen öğrencinin hasarlı kızağı, polis ekiplerince onarıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen ilçede bazı öğrenciler, tatillerini kızakla kayarak geçirdi.

Çocukların kaydığı bölgeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çocuğun elindeki kızakla diğerlerini izlediğini fark etti.

Ekipler, altındaki demirlerin hasar aldığını öğrendikleri kızağı, polis aracındaki aletlerle tamir etti.

Daha sonra polisler, birlikte kızakla kayıp çocukların eğlencelerine ortak oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklarımız gülüyorsa her şey yolundadır" ifadesiyle görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kar tatili nedeniyle kızakla kayan çocuklardan birinin kızağının bozuk olması ve arkadaşlarıyla kayamadığını görmeleri üzerine ekip otosundaki aletlerle kızağın tamiratını yapıp, çocuklarla eğlenceli vakit geçirmiştir."

Kaynak: AA

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