Polis Memuru Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da sinir krizi geçiren hastaya müdahale sırasında polis memuru Mustafa Topuz'un 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını, saldırganın ise gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine giden polis ekibinde görevli polis memuru Mustafa Topuz'un aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını, saldırganın ise gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E.K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."