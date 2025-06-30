Polis Memuru Cenazesi Çankırı\'da Defnedildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'daki işlemlerinin ardından kara yolu ile Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyüne getirilen Furkan Kaya'nın (22) cenazesi, köy konağı bahçesindeki musalla taşına kondu.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bülent ve Derya çiftinin iki çocuğundan biri olan Furkan Kaya'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenildi.