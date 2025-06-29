Polis Memuru Ergin Son Yolculuğuna Uğurlandı

POLİS MEMURU ERGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çankırı'da dün TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurlarından Aybars Musa Ergin'in (22) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi. Ergin'in cenazesi Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Çetmi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ergin'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)
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