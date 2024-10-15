Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Kastamonu'da bir polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü. Olayın ardından teslim oldu.

15.10.2024 22:16
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Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu.

Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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