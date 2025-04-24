Polis Memuru Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda motosikleti ile akaryakıt tankerine çarpan polis memuru Recep Umut Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Prof. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Recep Umut Kahraman, 34 KCZ 589 plakalı motosikleti ile göreve gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Recep Umut Kahraman'ın kullandığı motosiklet, sağ şeritte ilerleyen Bahadır Salih A. idaresindeki 06 GGG 31 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis memuru yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Recep Umut Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Tanker şoförü Bahadır Salih A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Cevizlibağ istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İncelemelerin ardından Recep Umut Kahraman'ın cenazesi Prof. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemelerin ardından Recep Umut Kahraman'ın cenazesi dün memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.