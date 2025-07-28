Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti - Son Dakika
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Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti

Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
28.07.2025 14:49  Güncelleme: 15:04
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Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde polis memuru D.T.'nin büfede birlikte oturduğu O.K. tarafından kendi silahı ile bacağından vurulduğu olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis memurunun silahını O.K.'ye verdiği, O.K.'nin onu vurduktan sonra masada rahat bir şekilde içeceğini içmeye devam ettiği görüldü.

Kandıra ilçesi Sarısu mevkiinde bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.'ye verdi. O.K. silahı alıp D.T.'yi bacağından vurdu. Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aynı masada sohbet eden 3 kişiden polis memuru D.T.'nin belinden çıkardığı silahı O.K.'ye verdiği, O.K.'nin D.T'yi vurduğu görüldü. Görüntülerin devamında O.K.'nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.'nin de alıp beline koyduğu yer aldı. O.K.'nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.'nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.

Beraber oturduğu polis memurunu vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğin içti

TUTUKLANDI

Merminin, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru D.T.'nin atardamarına geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Beraber oturduğu polis memurunu vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğin içti
Beraber oturduğu polis memurunu vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğin içti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti - Son Dakika

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