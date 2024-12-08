Polis Memuru Yavuz Elazığ'da Defnedildi

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Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Yavuz'un cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Dün, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Muş Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli 34 yaşındaki polis memuru Yavuz'un cenazesi kente getirildi.

Yavuz için Hazreti Ali Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Yavuz'un cenazesi daha sonra merkeze bağlı Güneyçayır köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Yavuz'un ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Yavuz'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.