İstanbul'da Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı

İstanbul\'da Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı

İstanbul'da görevi başında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın faili Sezgin Açık hakkında iddianame hazırlandı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

29.04.2024 11:19
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HABER: GAYE ŞEYMA CAN
(İSTANBUL) İstanbul'da görevi başında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın faili Sezgin Açık hakkında iddianame hazırlandı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Sezgin Açık'ın 20 Ekim 2023'te babasının şirketi adına kayıtlı hafriyat kamyonuna uyuşturucu madde etkisi altında kullandığı aktarıldı.
"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ÖNCE ANNE BABASININ ÜZERİNE SÜRDÜ"
Sanığın annesi ve babasının bunun üzerine yanına gittiği, sanık Açık'ın kendilerine sinirli tavırlar sergilemesi üzerine babasının dorse imdat frenini çekmeye çalıştığı anın video kayıtlarında yer aldığı ancak yere düştüğü kaydedilen iddianamede, sanığın annesi ve babasının geldiği araca çarparak garaj içerisinden ayrıldığı belirtildi.
"SONRA KENDİSİNİ DURDURMAYA ÇALIŞAN POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ"
İddianamede sanığın babasının polisi arayarak ihbarda bulunduğu, sanık Açık'ın içinde bulunduğu kamyonla Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna kaçtığı, Maltepe Büyükyalı Caddesi'ndeki köprü altına geldiğinde şehit polis memuru Lütfü Baykar ve aynı ekipte bulunan çarşı ve mahalle bekçisi müştekiler Kerem Atay, Doğancan Külünk, Eren Saydık, Burak Servan, Tamer Yiğe ve Sezer Çerkeşli'nin sanığı denetim alanında karşıladığı, sanık Açık'ın hız kesmeden aracı güvenlik görevlilerine doğru sürdüğü yer aldı.
Olayın devamında sanığın, Mustafa Hızarcı'ya ait araca, buradaki emniyet aracına, dışarıda bulunan şehit polis memuru Lütfü Baykar'a ve kaldırımdaki Kerem Atay'a çarparak olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
"PATLAK LASTİKLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEMEYİ SÜRDÜRDÜ"
İddianamede, polis ekiplerinin sanığın içindeki aracın lastiklerine ve havaya ateş açtığı aktarılarak sanığın lastikleri patlak halde ilerlediği sırada diğer araçlara çarptığı kaydedildi. Şehit polis memuru Lütfü Baykar'ın olaydan sonra Adli Tıp Kurumu raporuna göre, hayatını kaybetmesinin çarpma sonrası genel beden travmasına bağlı kafatası, yüz, omurga, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ile yumuşak doku kanaması ve beyin kanamasına bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, olay sırasında denetim yapan müşteki polis memuru Kerem Atay'ın vücudunda hayati fonksiyonlara etkisi ağır derecede kemik kırığı meydana geldiği aktarıldı.
İddianamede sanık Sezgin Açık'ın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve 3 kişiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs" ile "mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 4 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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