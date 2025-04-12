Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, polislere provokasyonlara karşı sabır ve dirayetle hizmet verdiklerini vurguladı.

12.04.2025 15:40
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(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet mensuplarına, "Sizler, yapılan tüm provokasyonları, sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz. Tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 polis arkadaşınızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm sinsi oyunlara rağmen, hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz. Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini, bir kez daha tüm dünyaya göstererek, dünyaya örnek oldunuz" diye seslendi.

Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda konuştu.

"Polis vicdansızların, hainlerin ve suçluların karşısında, daima aziz milletimizin emrinde ve onun hizmetindedir" diyen Yerlikaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözlerini nakletti.

Polislere, "Sizler, tam 180 yıldan bugüne aziz milletimizin birliğine ve beraberliğine kim yan gözle baksa, kim kardeşliğimize bir pusu kurmaya kalksa, daima en ön safta oldunuz" diye seslenen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeri geldi gecenizi gündüzünüze kattınız. Yeri geldi acıyı bal eylediniz. Bir annenin duası, bir çocuğun gülüşü için; huzur için, güvenlik için canla başla çalıştınız, çalışmaya da devam edeceksiniz. Çünkü sizler, sadece bir mesleği değil, bir inancı, bir adanmışlığı da temsil ediyorsunuz. Son dönemde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi. Bu süreçte sokak çağrısı yaparak, sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak, vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler, gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak sizlerin gayretleriyle bu hayalleri boşa düştü.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Kendini bilmezlerin polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır'. Şimdi buradan, bu vesileyle, unutanlara bir kez daha hatırlatalım ki Türk polisi, milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin, kabusudur. Sizler, yapılan tüm provokasyonları, sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz. Tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 polis arkadaşınızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm sinsi oyunlara rağmen, hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz. Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstererek, dünyaya örnek oldunuz. Sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz.

"Sizlerin ahlaksız ve alçakça iftiralarla, töhmet altında bırakılmanıza müsaade etmedik"

Ancak sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, sabrınız ve başarınız birilerini rahatsız etmiş olacak ki, polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler. Hatta 'işkence' iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler,  bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın, sizlerin ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla, töhmet altında bırakılmanıza, asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Biz hukuktan, insan haklarından, vicdandan ve milletimizin yolundan asla ayrılmayacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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