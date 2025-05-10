Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle personel dayanışma etkinliği düzenledi. Emniyet personelleri ile ailelerinin moral ve motivasyon depoladığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi ile çeşitli yarışmalara yer verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle personel dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Müftüsü Hasan Güneş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet personelleri ve aileleri katıldı.

Müftü Hasan Güneş'in duasıyla başlayan etkinlikte konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, vatandaşların güveni ve desteği ile yürütülen suç ve suçlulukla etkin mücadelede, moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Erdoğan, "Büyük bir aile olmanın şuuruyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, halkla bütünleşmiş hizmet anlayışımızı daha ileri taşımak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonun her aşamasına gönülden katkıda bulunan herkese teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı gösteriden hemen sonra, emniyet personelleri arasında kaşıkla yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı Yarışmayı birinci tamamlayan personellere çeşitli ödüller verildi. Program, çeşitli sanatçıların yer aldığı konserlerle devam etti. Katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik sona erdi.

Haber - Kamera: Mert CONA/ AYDIN,