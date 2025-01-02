Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olayın ardından yakalanan İ.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentte 1 Ocak'ta yapılan asayiş uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan İ.Y. aracıyla polis memuru M.K'ye çarpıp kaçtıktan sonra yakalanmış, hafif yaralanan polis memuru Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Polise Çarpan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?