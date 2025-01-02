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Polislerden engelli kıza doğum günü sürprizi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler engelli genç bir kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, engelli Enise Akmur'a doğum günü sürprizi yaptı. Yanlarına aldıkları pasta ile genç kızın Selahaddin Eyyübi Mahallesindeki evine giden polis ekipleri, kapıda mumları yakıp içeri girdi. İyiki doğdun Enise diyerek salona giren polisleri karşısında gören genç kız, büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen genç kız, kendisine sürpriz yapan polislere teşekkür etti.