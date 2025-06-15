RABZON'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri okula motosikletle yetiştirdi.
LGS sınavının birinci oturumu, saat 09.30'da başladı. Geç kalan bir öğrenci Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete bindirerek, sınava gireceği okula ulaştırdı. Öğrenci polis ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.
HABER-KAMERA: TRABZON,
Son Dakika › Güncel › Polisten Geç Kalan Öğrenciye Yardım - Son Dakika
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