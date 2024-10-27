Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri otizmli çocuğu evinde ziyaret etti.
Halilbey Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özkan, 6 yaşındaki otizmli oğlu Hüseyin Kerim Özkan'ın polislerle görüşme isteğini İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve ailesini evinde ziyaret etti.
Ekipler, sohbet ettikleri çocuğa oyuncak araba verdi.
Son Dakika › Güncel › Polisten Otizmli Çocuğa Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?