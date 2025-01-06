Polonez İşçileri Direnişi Kazandı - Son Dakika
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Polonez İşçileri Direnişi Kazandı

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146 Polonez işçisinin direnişi, Bakanlık'ta sağlanan uzlaşma ile sonuçlandı, hakları güvence altına alındı.

06.01.2025 14:42
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(ANKARA) - 146 Polonez işçisinin 6 aydır sürdürdüğü direniş kazanımla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandı. Bakan Işıkhan, "İşçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak isterim. Bu anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır" dedi.

Sendikaya üye oldukları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 146 Polonez işçisi adına Tekgıda-İş Sendikası temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Ürdünlü işverenin temsilcisi ile görüştü. 172 gündür fabrika önünde ve Çatalca Adliyesi önünde direnen işçiler, açlık grevine başlamıştı. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığında yapılan ilk toplantıda sonuç çıkmamıştı, ikinci toplantıda işçiler taleplerini kabul ettirdi.

Uzlaşmaya varıldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde olan ve bizim de yakından takip ettiğimiz Polonez İşletmesinde yaşanan eylemlerle ilgili olarak önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu süreçte hak arama mücadelesinde gerçekten olumlu bir duruş sergileyen tüm işçilerimize ve şirket yönetimine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 aydır devam eden bu eylemler boyunca Bakanlık olarak sürecin başından itibaren hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduk. Ben bizzat dahil olmak üzere Bakan Yardımcımız, Genel Müdürümüz ve ilgili bürokratlarımız, defalarca işçi ve işveren tarafı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslarımızı hiç koparmadık.

"Çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik"

Biz konuya çözüm odaklı yaklaşırken, bazı siyasi çevrelerin bu mevzuyu istismar ederek siyasi bir rant malzemesi haline getirmeye çalışmışlardır. Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek siyasi şova müsaade etmeyerek konuyu titizlikle ele aldık ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik.

Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini paylaşmak isterim. Bu anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır.

"Her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz"

Emeğin ve işin huzur ve uyum içerisinde devam etmesi için Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz."

Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ise gelinen noktada devlete yakışır bir çözüm elde edildiğine dikkati çekerek, "Bu örnek bir uzlaşı, sayenizde ve liderliğinizde sağlandı. Bundan sonraki çalışma hayatındaki problemlere de bir örnek ve bir ilk teşkil edecektir" ifadesini kullandı.

İşveren Temsilcisi Mehmet Yılmaz da, çalışanların mutluluğunun kendileri için de çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Umarım ki bu uzlaşı hepimiz için hayırlı olmuştur. Herkese gösterdiği anlayış, verdiği destek, verdiği emek için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonez İşçileri Direnişi Kazandı - Son Dakika

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