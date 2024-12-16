Polonez İşçileri Eylemlerine Devam Ediyor

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Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

(İSTANBUL) - Sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, soğuk havadan korunmak için çadır kurdukları sırada polis müdahalesiyle karşılaştı.

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez gıda fabrikası işçileri 5 aydır hakları için mücadele ediyor. Geceyi Kartal Adalet Sarayı'nın önünde geçirecek olan Polonez işçileri, ısınabilmek için çadır kurmak istedi. Çadırların araçlardan idirildiği sırada polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle duruma izin vermedi. İşçiler ve polisler arasında gerilim yaşandı.