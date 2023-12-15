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Polonya, AB'den 5 milyar avro avans alacak - Son Dakika
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Polonya, AB'den 5 milyar avro avans alacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'nın, 2023 sonuna kadar kurtarma fonu kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 5 milyar avro avans alacağını söyledi. Tusk, bu paranın enerji bağımsızlığı için ayrılacağını belirtti.

Polonya, AB\'den 5 milyar avro avans alacak
15.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 15:49
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'nın, 2023 sonuna kadar kurtarma fonu kapsamında Avrupa Birliği'nden (AB) 5 milyar avro avans alacağını söyledi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre Tusk, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, "Bu yılın sonuna kadar 5 milyar avro tutarında bir avans alacağız. Bu para enerji bağımsızlığımız için ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın AB'nin kurtarma fonu kapsamında 23,9 milyar avro hibe ve 11,5 milyar avro kredi alması gerekiyordu. Ancak Komisyon, Polonya'nın önceki hükümetiyle uzun süre devam eden hukukun üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle fonların ödenmesini engellemişti.

Paranın serbest bırakılması için AB Komisyonu, Varşova için aşması gereken bir dizi "kilometre taşı" belirlemişti.

Polonya'nın fonlardan sorumlu Kalkınma Fonları ve Bölgesel Politika Bakanlığından yapılan açıklamada, Varşova'nın avansa ek olarak fondan 6,9 milyar avroluk bir ödeme için başvuru yaptığı bildirildi. ???????

Kaynak: AA
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