Polonya Bakanı: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Gerçekçi Değil

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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'nın NATO üyeliği için davet alacağını düşünmediğini söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre Kosiniak-Kamysz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Kosiniak-Kamysz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gerçekçi olmadığına" ilişkin açıklamalarına değinerek, "Ukrayna henüz NATO'ya davet almadı ve Amerika tarafından yapılan açıklamanın ardından böyle bir davetin olacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine bazı müttefik ülkelerin daha önce karşı çıktığını hatırlatan Kosiniak-Kamysz, "ABD'nin bu açıklamayı yapması, artık durumun netleşmesi açısından iyi oldu." dedi.

Öte yandan Kosiniak-Kamysz, Politico'da 5 Şubat'ta yayımlanan mülakatında Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylemişti.

Hegseth'e göre, Ukrayna'nın NATO üyeliği "gerçekçi değil"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şunları kaydetmişti:

"ABD, Ukrayna için NATO üyeliğinin müzakereyle ulaşılacak çözümden doğacak gerçekçi bir sonuç olduğuna inanmıyor. Bunun yerine herhangi bir güvenlik garantisi, yetenek sahibi Avrupalı ??ve ??olmayan birlikler tarafından desteklenmeli. Bu birlikler Ukrayna'ya barış gücü olarak konuşlandırılırsa, NATO dışı bir görevin parçası olarak 5. maddenin kapsamı dışında olmalılar."