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- Polonya Başbakanı Tusk ve Ukrayna Başbakanı Şmihal bir araya geldi

Polonya Başbakanı Tusk:

"Rusya ve Belarus tarım ürünlerine AB tarafından yüzde 50 gümrük vergisi konulmasına bir adım mesafedeyiz"

VARŞOVA - Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Polonya'da bir araya geldi. Polonya Başbakanı Tusk, "Rusya ve Belarus tarım ürünlerine AB tarafından yüzde 50 gümrük vergisi konulmasına bir adım mesafedeyiz" dedi.

Ukrayna ve Polonya hükümetleri başkent Varşova'da düzenlenen ortak toplantıda bir araya geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal liderliğinde toplanan iki ülke kabine üyeleri tarım, kültür, enerji ve ortak silah sanayi gibi çok sayıda konuyu ele aldı. Hükümetlerarası istişare görüşmesinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna ile Polonya'nın stratejik ortak olduğunu, Rusya'nın geniş çaplı saldırganlığı böylesi bir dönemde verdiği destekten ötürü Polonya'ya minnettar olduklarını söyledi. Şmihal, "Polonya ile ortak değerlerimiz ve amacımız var: Rus emperyalizminin sona erdirildiği, güvenli bir Avrupa" ifadelerini kullanarak, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını, bu konu üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ukrayna tarafı olarak Ukrayna ve Polonya'da ortak silahlı işletmeler kurulacağını varsaydıklarını ifade eden Şmihal, Ukrayna tahılı ithalatı nedeniyle Polonya'da bir süredir devam etmekte olan çiftçi protestolarına da değindi. Şmihal, Ukrayna'dan ithal edilmekte olan ürünler konusunda AB'nin önerdiği bir takım önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. Şmihal, temmuz ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin konferans düzenleneceğini, söz konusu konferansta Polonya'nın en üst düzeyde temsil edileceği beklentisi içinde olduklarını söyledi.

"Rusya ve Belarus tarım ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi konulacak"

Polonya Başbakanı Tusk ise, Ukrayna'ya mali, diplomatik yardım, askeri teçhizat sağlanması, bu ülkenin AB'ye katılım süreci, NATO'ya üye olması konularının tartışılmaz olduğunu, Ukrayna'nın geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Polonya'ya güvenebileceğini belirtti. Tusk, "Polonya, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl ve diğer tarımsal ürünlerin bloke edilmesi konusunda diplomatik atağa geçti. Ambargoya eşdeğer nitelikte sonuç elde ettik, resmi kararı beklemekteyiz. Rusya ve Belarus tarım ürünlerine AB tarafından yüzde 50 gümrük vergisi konulmasına bir adım mesafedeyiz" ifadelerini kullanarak, Ukraynalı ve Polonyalı çiftçilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak çözüm arayışlarının ise sürdüğünü aktardı.