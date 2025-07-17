Polonya, Macaristan Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika
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Polonya, Macaristan Büyükelçisini Geri Çağırdı

17.07.2025 22:12
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Polonya, Macaristan'daki büyükelçisini geri çağırarak diplomatik ilişkileri maslahatgüzar düzeyine indirdi.

Polonya'nın Budapeşte'deki büyükelçisini geri çağırarak, Macaristan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini maslahatgüzar düzeyine indirdiği belirtildi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Budapeşte Büyükelçisi Sebastian Keciek'i geri çağırarak, 15 Temmuz itibarıyla görevini sonlandırdı.

Gelişmeyi duyuran Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, ülkesinin şimdilik Macaristan'da maslahatgüzar düzeyinde temsil edildiğini belirterek, gelecekte ne olacağıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Keciek'in geri çağrılma sebebiyle ilgili konuşan Wronski, "Macaristan, Avrupa Birliği karşılıklı sadakat ilkesine aykırı biçimde, hakkında mali ve adli suçlamalar olan eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'ye siyasi sığınma verdi. Üstelik Romanowski daha önce savcılığın tüm çağrılarına uyacağını beyan etmişti." ifadelerini kullandı.

?Macaristan'dan yanıt

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Polonya ile güçlü bağlar kurmak istediğini ancak Varşova hükümetinin bununla ilgilenmediğini söyledi.

Szijjarto, Polonya'nın Budapeşte'deki Büyükelçilerine her zaman saygılı davrandıklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşlere bağlı olmaması gerektiğini kaydetti.

Bakan Szijjarto, "Onlar savaşı destekleyen bir hükümet, biz ise barışı destekleyen bir hükümetiz. Yine de işbirliği hala mümkün." dedi.

?Olay

Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024'te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.

Macaristan hükümetinin bu adımı, iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, Macaristan Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika

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