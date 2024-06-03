Polonya, Rusya ve Belarus adına sabotaj şüphelilerini gözaltına aldı - Son Dakika
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Polonya, Rusya ve Belarus adına sabotaj şüphelilerini gözaltına aldı

Polonya, Rusya ve Belarus adına sabotaj şüphelilerini gözaltına aldı

Polonya, aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast planı yapan bir kişi de dahil olmak üzere, Rusya ve Belarus adına sabotaj eylemleri yürüttüğü şüphesiyle aralık ayından bu yana 18 kişiyi gözaltına aldı.

03.06.2024 20:16
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Polonya, aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast planı yapan bir kişi de dahil olmak üzere, Rusya ve Belarus adına sabotaj eylemleri yürüttüğü şüphesiyle aralık ayından bu yana 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya İç Güvenlik Teşkilatından (ABW) yapılan açıklamada, aralık ayından bu yana aralarında Polonya, Belarus ve Ukrayna vatandaşları da bulunan 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerden bazılarının ülkede son zamanlarda meydana gelen bazı saldırı, kundaklama olaylarında doğrudan yer aldığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Tomasz Siemoniak, Rusya ve Belarus adına sabotaj eylemleri yaptığı düşünülen kişilerin, siber saldırılar ve Belarus'taki göçmenlerin Polonya'ya girişini sağlamak gibi ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Polonyalı savcılar, bir kişinin Zelenskiy'e suikast planladığı iddiasıyla gözaltına alındığını ve "Rus ajanı" olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, Rusya ve Belarus adına sabotaj şüphelilerini gözaltına aldı - Son Dakika

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