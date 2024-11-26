Port Harcourt Rafinerisi Yeniden Faaliyette

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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt rafinerisinin, yenileme çalışmalarının ardından günlük 60 bin varil ham petrol işlemeye başladığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) İletişim Sorumlusu Femi Soneye, yaptığı açıklamada, Port Harcourt kentindeki rafineride ham petrol işleme faaliyetlerine başlandığını belirtti.

Soneye, rafinerinin yeniden faaliyete geçmesinin, Nijerya'nın enerji bağımsızlığı ve ekonomik büyüme açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Warri rafinerisinin de kısa sürede faaliyete geçmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Devlet Başkanlığının Kamu İletişimi ve Oryantasyon Özel Danışmanı Sunday Dare de Port Harcourt rafinerisinin günlük 60 bin varil ham petrol işleme kapasitesiyle çalışmaya başladığını, rafineride işlenen petrolün, günlük yaklaşık 200 tankerle tüketicilere ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Nijerya hükümeti, 2021 yılında Port Harcourt rafinerisinin yenilenmesi için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve bu kapsamda İtalyan bir şirketle anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Afrika'nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Nijerya, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle ürettiği petrolü işleyemediği için akaryakıt ihtiyacının tamamına yakınını ithal ediyor.

Port Harcourt rafinerisinin yeniden faaliyete geçmesi, bu bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.