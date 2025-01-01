Porto Riko'da Büyük Elektrik Kesintisi

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NEW YORK, 1 Ocak (Xinhua) -- ABD'ye bağlı özerk ada ülkesi Porto Riko'nun hemen hemen her tarafında yaşanan elektrik kesintisi, yılbaşını kutlamaya hazırlanan ada sakinlerini olumsuz etkiledi. Salı günü erken saatlerde aniden yaşanan kesinti, 1,3 milyondan fazla tüketiciyi elektriksiz bıraktı.

Associated Press olayla ilgili haberinde, "Sabah erken saatlerde aniden meydana gelen kesinti nedeniyle ada derin bir sessizliğe gömüldü. Bu sessizlik, jeneratör alabilenlerin elektrikli alet ve klimaları yeniden çalıştırmasıyla bozuldu" ifadelerine yer verdi.

Elektrik iletim ve dağıtımını denetleyen özel bir şirket olan Luma Energy şirketi, Porto Riko'daki 1,47 milyon tüketicinin yaklaşık yüzde 90'ının karanlıkta kaldığını bildirdi.

Yeniden elektrik verebilmek için acil müdahale operasyonlarını etkinleştirdiğini belirten şirket, "bütün sistemin" çöktüğünü, bölgeye yeniden elektrik verilmesinin iki gün sürebileceğini söyledi.

The New York Times'ın haberine göre, Porto Riko, Maria Kasırgası'nın elektrik şebekesi de dahil olmak üzere adada ciddi hasara yol açtığı 2017 yılından bu yana bir dizi elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Kesintinin, 350.000 kişinin etkilendiği Haziran ayındaki kesintiden ve Ernesto Kasırgası nedeniyle 700.000 kişinin elektriksiz kaldığı Ağustos ayındaki kesintilerden çok daha büyük çapta olduğu belirtildi.