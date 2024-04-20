Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya

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Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.

20.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:24
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Ardahan'ın 6 bin nüfuslu Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, "Yaklaşık 36 milyon lira bir borcumuz çıktı. Türkiye'deki diğer alınan belediyeler gibi bizi şaşırtmadı. Bunun yanında da beş kuruş paramız yok kasamızda. Keşke aldığımız belediyede yapılan borcun karşılığı olsaydı, bizi en çok üzen bu oldu" dedi.

Ardahan'ın Gürcistan'a sınır ilçesi olan ve 6 bin 340 vatandaşın yaşadığı Posof ilçesi toplam 36 milyon lira borcu ile gündemde. Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği ÇalıştayI"na katıldı. Belediye borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Demirci, şunları söyledi:

"Yaklaşık 36 milyon lira bir borcumuz çıktı. Türkiye'deki diğer alınan belediyeler gibi bizi şaşırtmadı. Bunun yanında da beş kuruş paramız yok kasamızda. Keşke aldığımız belediyede yapılan borcun karşılığı olsaydı, bizi en çok üzen bu oldu. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Daha göreve gelmeden en başında biz zaten şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğimizi vatandaşımıza söyledik. Belirli periyotlarla biz bu durumumuzu sürekli paylaşacağız, 6 ay bir yıllık süreç içerisinde bu borcu azaltacak ve vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Vatandaşımız bir kere daha gördü ki bu artık iktidarın işi değil tamamen kişilerin ve yönetenlerin işi. Biz CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışyla gerekli hizmeti, ahlakı belediyelere getireceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Süreç içerisinde yeniden bir durum olursa bunu da zaten paylaşıyor oluruz.

"HALKIMIZA MAHCUP OLMAYACAĞIZ"

Afyon Büyükşehir Belediyesinde makam odasından "kamera ve böcek çıkmasını" değerlendiren Demirci, "Bu olayın aslı ispatlandı mı onu bilmiyorum ama yapılmışsa da etik değil, doğru değil. Yapanları tabii ki kınıyoruz" dedi. Heyecanlı olduklarını belirten Demirci, "İlk seçildiğimizde de heyecanımız vardı hala heyecanlıyız. İnşallah bu 5 yıllık süreçte halkımıza mahcup olmayacağız, verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız ve bir sonraki döneme daha güçlü gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya - Son Dakika
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