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Posof'ta doğalgaz sevinci

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğalgaz çalışmalarında sona gelindi. İlk kanal açma töreninde konuşan firma yöneticileri açılışın 2023 Ekim ayında planlandığını ancak yoğun kış şartlarından dolayı çalışmaların bugün tamamlandığını belirtti

İlk gazın açılış töreni Posof otogarında yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende büyük sevinç vardı.

Belediye Başkanı Cahit Ulgar, 10 yılda Posof için yaptığı hizmetleri anlattı ve bu hizmetlerin daha da ilerleyeceğini belirtti. Programa Ardahan AK Parti milletvekili Kaan Koç la beraber AK Parti il ve ilçe başkanıyla beraber parti yöneticileri de katıldılar. Milletvekili Kaan Koç yıllardır açılışı beklenen Posof Ulgardağı tünelinin de bu yıl açılacağı müjdesini verdi.

Yapılan konuşmalardan sonra Posof a bağlanan doğalgazın açılışı gaz meşale de yakılarak gösterildi.